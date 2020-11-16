«الأوقاف»: التسامح عنوان ديننا ونهج قيادتنا

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فعالية بمناسبة يوم التسامح العالمي عبر الدائرة الافتراضية، حضرها الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس «الهيئة»، ومحمد سعيد النيادي مدير عام «الهيئة»، وبعض المسؤولين فيها، والموظفين، والوعاظ والخطباء وأئمة المساجد، وقد تخللها العديد من الفقرات التي تؤكد ترجمة تعاليم دينا الإسلامي وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، التي تؤكد ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر، وعكس الوجه الناصع للدين الحنيف، الذي يولي إعلاء القيم الإنسانية والترابط الاجتماعي بين البشر أهمية كبيرة فهي العنوان الأبرز لسماحته.

ورفعت «الهيئة» خالص التهاني للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة، مشيدة بجهودها ومبادراتها التي وجدت تفاعلاً وقبولاً على مستوى الصعيد العالمي، مما جعل دولتنا رمزاً للتسامح والاعتدال تسعى جميع الدول للأخذ بتجربتها ومنهجها.

وأكدت «الهيئة» أن يوم التسامح هو مناسبة مهمة، وفرصة سانحة لأن نتوجه وننظر في خزائن تراثنا الإسلامي ومجالاته الحافلة بالإرث الإنساني الخالد، والممتد فينا بشواهد وأدلة تجعلنا مقرين بأن التسامح مفخرة في ديننا الإسلامي الحنيف، وسلوك حضاري ورثناها من قيمنا الأصيلة، فيجب علينا أن نجعله ممارسة يومية في سلوكياتنا وثقافة تستحق إيصالها للآخر.

وبينت «الهيئة» أن العلاقات الإنسانية تزدهر وتتوثق بين البشر، عندما يترسخ التسامح معنى ونهجاً، الأمر الذي نجده ماثلاً أمامنا في دولتنا الإمارات العربية المتحدة، التي وضع نهجها ودستورها الشيخ زايد وإخوانه المؤسسون، رحمهم الله، ونحن اليوم نجني ثمار غرسهم تطوراً وتقدماً وازدهاراً.