خليفة بن محمد: منهج إماراتي فريد

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، الرئيس الفخري لفريق فزعة التطوعي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة انتهجت وقدّمت للإنسانية جمعاء، منهجاً فريداً يُحتذى به في تعزيز قيم التسامح وثقافة التعايش السلمي المشترك واحترام وقبول الآخر، بقواعد راسخة أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». وقال: إن الإمارات تأسّست على إعلاء روح التسامح اقتداءً برمز السلام «زايد الخير» الذي غرس بذور المحبة والوئام، فأثمر هذا النهج السديد وسارت عليه قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً للوطن مزيداً من التقدم والرقي والازدهار، وأن يحفظ الإمارات ومجتمعها الذي يمثل أنموذجاً عالمياً متجانساً في التسامح والتعددية والأمان.

وأشار إلى الدور المحوري للمتطوعين في ترسيخ قيم التسامح ونشرها، لافتاً إلى الجهود التي تضطلع بها جمعية واجب التطوعية، وفريق فزعة التطوعي، من خلال الأعضاء والمنتسبين والشركاء، انطلاقاً من الرسالة الحضارية للوطن لنشر حُب الإنسانية، وإلهاماً لمبادراتها الرائدة في مجال ترسيخ مفهوم العيش المشترك، التي تؤصّـل التآلف والتفاهم والانسجام وتكريس الاحترام المتبادل.