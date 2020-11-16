وزير العدل: الإمارات وطن التسامح

أبوظبي (وام)‏

أكد معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، أن الاحتفال باليوم العالمي للتسامح، يؤكد توجه الدولة لصون وكفالة التعايش والوئام لكافة أطياف المجتمع من مواطنين ومقيمين، من خلال الانفتاح على العالم، وهو ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في وضع الآليات التي كفلت احترام التعددية الثقافية والدينية، والالتزام المشترك بقيم الحوار واحترام الآخر.

وأضاف أن التسامح هو نهج مرادف لاسم الإمارات، التي تنشر الوسطية والاعتدال في العالم، فأصبحت وطناً للتسامح وعنواناً له وجسراً للتعايش وتقبل الآخر.

وأشار إلى أن قيم التسامح، أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء عهودهم.

وأكد أن شعب الإمارات يتفاعل بإيجابية مع الجميع، معتزاً بتراثه الذاخر بالتقاليد العريقة التي أسهمت في تحقيق التفاعل والتواصل الإيجابي مع جميع الثقافات والمعتقدات.