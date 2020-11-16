عبدالرحمن العويس: نموذج يحتذى به

دبي (وام)‏

أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن دولة الإمارات نجحت في تحقيق تجربة فريدة في التسامح والتعايش بين مختلف الجنسيات والأديان التي تشكل النسيج المجتمعي المتماسك في الدولة، وهي تعبير عن الثراء الثقافي والتطور الإنساني والتفاعل الحضاري الذي حققته الإمارات؛ نظراً لكون التسامح قيمة متأصلة في عمق المجتمع الإماراتي، وصفة إنسانية إسلامية نبيلة، وقيمة أخلاقية سامية رعاها ورسخها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وحافظت على إرثه القيادة الرشيدة في إطار جهودها لتحويل ثقافة التسامح واحترام التنوع الثقافي إلى عمل مؤسسي مستدام.

وقال معاليه: إن التسامح أحد أهم سمات دولة الإمارات، وعنصر أساسي في رؤيتها للحاضر والمستقبل، حيث أرست الدولة نموذجاً يحتذى به في مجال التسامح الديني والتعايش بين مختلف الثقافات، كواحة أمان للعديد من الثقافات المختلفة، تقدم من خلاله مشروعاً أخلاقياً بامتياز يكرس الإمارات كوجهة عالمية للتسامح والتعايش، ومن خلال الجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة كحاضنة للتسامح والتعايش في المجتمع، والمساهمة في الجهود الدولية لتعزيز التسامح وإبراز الدور الرائد للدولة في هذا المجال.