زكي نسيبة: واحة للتعايش

أبوظبي (وام)

أكد معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أنه بفضلِ دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، فقد أصبحت دولة الإمارات مركزاً حضارياً وثقافياً، وواحة للثقافة، والتعايش، والتسامح، والأمن، والأمان.

وقال إن دولة الإمارات حققت سمعة دولية مرموقة، وأصبحت مركز إشعاع حضاري بفضل سياستها الحكيمة، وترسيخ مبادئ القيم الإنسانية والتسامح. وأضاف:

«إننا في الإمارات نستلهم من شريعتنا الغراء، ومن إرث المغفورِ له الشيخ زايد، ومن الأخلاق الإماراتية الأصيلة، مفاهيم التّسامح والتّعايُش السلمي، واحترام الآخرين من جميع الأديان والأعراق والثقافات». وأشار إلى أن المغفور له الشيخ زايد اهتم اهتماماً كبيراً بفتح الأبواب على الثقافات والحضارات، مع أهمية الحفاظ على أصولنا وموروثنا وعاداتنا وقيمنا، وكان يؤمنُ إيماناً عميقاً بقيمة معاني التسامح، ويؤكد دائماً على أن الإسلام دين المحبة والتعاون والتآلف.