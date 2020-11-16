فارس المزروعي: ثقافة مجتمع

أبوظبي (وام)‏

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أن قيمة التسامح ونشرها في المجتمع ارتبطت بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد من أوائل الدول التي عملت على تشكيل مفردات المحبة والسلام والتسامح والانفتاح والتعايش مع الآخرين، باعتبارها عناصر رئيسية في ثقافة مواطنيها وسكانها.

وأضاف: من حق الإمارات أن تعتز بموروثاتها العريقة التي أرساها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي يعد من أوائل من حث على دعم قيم التسامح في المجتمع، انطلاقاً من رؤيته الحكيمة بأن «التسامح واجب، لأن الإنسان إنسان خلقه الله إن كان مسلماً أو غير مسلم»، وعلى هذا النهج سارت قيادتنا الحكيمة في ترسيخ هذه القيمة السامية في مجتمعنا.

ولفت إلى أن الإمارات نجحت بجدارة في أن تكون بطليعة الدول الحاضنة لقيم التسامح والسلم والأمان وصون الحريات واحترام الآخر، حيث تحتضن أكثر من 200 جنسية مختلفة تنعم بالحياة الكريمة والاحترام.