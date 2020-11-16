حمد الشامسي: رمز السلام

أبوظبي (وام)‏

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن الإمارات هي رمز عالمي للتسامح والسلام والتعايش، وتجسد نموذجاً رائداً في إرساء ركائز التسامح إقليمياً وعالمياً، إيماناً منها بأنه قيمة جوهرية من قيم الاتحاد، ودعامة أساسية لبناء مستقبل أفضل للإنسانية.

وأضاف أن نهج التسامح بقى عاملاً حاضراً وفاعلاً في تاريخ دولة الإمارات، ومكوناً أساسياً في نسيجها المجتمعي، وركناً رئيسياً في بناء صرحها العظيم، فقد حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والآباء المؤسسون على تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام بين مختلف أبناء الشعب، لتواصل القيادة الرشيدة اليوم المسيرة والمضي قدماً على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، لخلق حوار بناء لتحقيق التسامح وتعميق التعاون والمساهمة في بناء عالم خال من التعصب والعنف، يقوم على احترام التعددية الثقافية وقبول الآخر فكرياً وثقافياً وعقائدياً وعرقياً، يسوده التسامح والتعايش ونبذ العنف.