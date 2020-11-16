بشير المحيربي: المحبة والتراحم

أبوظبي ( الاتحاد)

قال بشير خلفان المحيربي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: إن احتفال دولة الإمارات باليوم العالمي للتسامح يأتي تأكيداً على القيم النبيلة، التي تأسست عليها الدولة كالتسامح والتعاون ومبادئ التعايش وتقبل الآخر، وهي قيم تنطلق من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، والتقاليد العربية الأصيلة المترسخة في الوجدان والمجتمع الإماراتي الذي ينعم بالأمن والاستقرار وبيئة يسودها الوئام والتوافق، إذ يمثل التسامح والتعايش الحضاري في الدولة حالة فريدة تجسد قيم المحبة والتراحم بين قاطنيها من مختلف الجنسيات.