عزة النعيمي: الإمارات نموذج عالمي

عجمان (وام)‏

أكدت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، أن التسامح عقيدة راسخة في المجتمع الإماراتي، أسس دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه- وسارت على نهجه القيادة الرشيدة.

وقالت الشيخة عزة النعيمي: إن دولة الإمارات دأبت على مد يد العون والمساعدة إلى كل محتاج في دول العالم كافة دون تمييز بين لون أو عرق أو دين، وهو ما يؤكد نهج الدولة الذي يقوم على التسامح كقيمة إنسانية وأخلاقية، وأكدت في هذا الصدد أن الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً يُحتذى في التعايش السلمي بين مختلف الثقافات والحضارات واحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي وضع الدولة في مكانة بارزة بين جميع الأمم.