دبي تحتفل باليوبيل الذهبي لنهضة سلطنة عُمان

دبي (وام) - تنظم دبي مجموعة من الفعاليات والعروض الترويجية المميزة في مختلف أرجاء الإمارة احتفاء باليوبيل الذهبي والذكرى الخمسين للنهضة المباركة لسلطنة عمان الشقيقة التي تصادف 18 نوفمبر من كل عام، في مشهد يجسد عمق العلاقات التاريخية، وأواصر الأخوة والمحبة والمصير المشترك الذي يجمع بين كل من دولة الإمارات وسلطنة عمان والشعبين الشقيقين.

وتقوم دبي كذلك بتقديم التهنئة على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك شاشات هيئة الطرق والمواصلات في الشوارع الرئيسة بالمدينة، حيث ستنتشر هذه التهنئة في حوالي 5000 موقع في مختلف أنحاء المدينة، بما فيها محطات مترو دبي ومحطات الباصات وسيارات الأجرة. وتبقى دبي الوجهة الأمثل للعائلات العمانية والخليجية، وكذلك الزوار من مختلف دول العالم لقضاء أجمل العطلات بها، فيما أصبح بإمكان الأشقاء العمانيين زيارة دبي براً مع بدء التنقل عبر المنافذ البرية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة، حيث بإمكانهم قضاء أجمل الأوقات في العديد من المعالم السياحية ومناطق الجذب الرئيسة في المدينة، وكذلك الاستمتاع بالفعاليات والعروض الترويجية التي يتم تنظيمها احتفاء بهذه المناسبة.

وتقدم دبي لزوارها الكثير من الخيارات والتجارب بما تزخر به من معالم سياحية ومناطق جذب ووجهات ترفيهية ومراكز تسوّق راقية وعروض مذهلة، وذلك في الوقت الذي نجحت فيه المدينة في إعادة فتح أنشطتها الاقتصادية بشكل تدريجي واستئناف استقبال السياح من عدة وجهات عالمية اعتباراً من 7 يوليو الماضي مع حرصها على اتباع الإجراءات الوقائية في مختلف نقاط الاتصال المباشر مع الجمهور وزوارها لضمان صحتهم وسلامتهم. وساهمت هذه الإجراءات في كسب دبي ثقة الهيئات العالمية ومن بينها مجلس السياحة العالمي للسفر والسياحة الذي قام بدوره بمنحها ختم السفر الآمن، لتعزز بذلك من مكانتها كإحدى أكثر الوجهات أماناً في العالم.. كما أنها عززت ذلك أيضاً بإطلاق عدد من المبادرات المتميزة لزيادة مستوى الطمأنينة لدى سكانها وزوارها ومنها مبادرة ختم «دبي الضمانة - DUBAI ASSURED» الذي تتعاون في تطبيقه «دبي للسياحة»، ودائرة التنمية الاقتصادية «اقتصادية دبي» و«بلدية دبي»، حيث يتم منح هذا الختم للفنادق ومراكز التسوق والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي والوجهات السياحية والترفيهية التي تظهر امتثالاً كاملاً بإرشادات الصحة والسلامة والبروتوكولات الوقائية المعمول بها في عموم الإمارة.

وتقدم أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالتهاني والتبريكات إلى سلطنة عمان الشقيقة، حكومة وشعباً، بمناسبة اليوبيل الذهبي لنهضتها المباركة، مؤكداً على عمق العلاقات بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان اللتين يجمعهما تاريخ مشترك، واحترام متبادل.

وقال: على الرغم من أن هذه المناسبة العزيزة تأتي في ظروف استثنائية مع تداعيات جائحة «كوفيد-19»، إلا أننا حريصون على مشاركة أشقائنا فرحتهم وإتاحة الفرصة أمامهم، وكذلك أمام المواطنين والمقيمين والزوار للاستمتاع بالتجارب المميزة التي توفرها دبي.

وسوف يستمتع الجمهور والضيوف بمشاهدة أبرز المعالم الشهيرة في دبي، ومن ضمنها «برج خليفة» و«برج العرب» و«برواز دبي»، حيث ستتم إضاءة هذه المعالم بألوان العلم العماني الأحمر والأبيض والأخضر يوم غد الأربعاء، بالإضافة إلى تقديم عدد من العروض الشعبية والفولكلورية وعروض التسوق الترويجية في عدد من مراكز التسوق بدبي.