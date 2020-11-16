«توام» يعيد قدرة طفل على المشي

العين (الاتحاد)

قام فريق من الجراحين في قسم جراحة العظام في مستشفى توام في مدينة العين، أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بإعادة قدرة طفل بعمر 15 سنة على المشي يعاني من مرض خلقي هو متلازمة هورلر النادرة التي من آثارها تشوهات العمود الفقري، حيث عانى الطفل ولسنوات عديدة من تشوه شديد في عموده الفقري، أدى إلى حدوث حدب شديد مع خلع خلقي خلفي في الفقرات القطنية، مما أدى إلى تضيق شديد في القناة الشوكية، وعدم قدرة الطفل على المشي السليم، إضافة إلى الآلام الشديدة الجسدية والنفسية.

وقام فريق من الأطباء في قسم العظام في مستشفى توام، بقيادة الدكتور زياد إبراهيم الجيعان استشاري جراحة العظام والعمود الفقري وعلاج الألم، وبدعم من الدكتور باسل العرابيد رئيس القسم ومجموعة من الجراحين في قسم العظام، وهم د. إيهاب عباس استشاري العظام، ود. محمد رفيق - أخصائي العظام، وبدعم كبير من أطباء التخدير الدكتور أحمد عبد العزيز استشاري في تخدير الأطفال، ود.عمر الحمد الله رئيس قسم التخدير بإجراء العملية، التي استغرقت قرابة 6 ساعات قام خلالها الفريق الجراحي بتصحيح التشوه المعقد في العمود الفقري، مع تثبيت الفقرات وتحرير القناة الشوكية بشكل كامل.

وأوضح الدكتور زياد إبراهيم الجيعان بأن هذا النوع من العمليات المعقدة نادر جداً بندرة المتلازمة التي يعانيها الطفل، وأن نسبة الوفاة خلال العمليات الجراحية الكبيرة وفِي أفضل المراكز العالمية تبلغ 4%، وأن نسبة صعوبة التخدير بسبب تشوهات الحنجرة تصل إلى 54%.

وبرغم ذلك، قام فريق التخدير بإجراء التخدير بكل يسر وتم إجراء العملية الجراحية بكفاءة عالية مع مراقبة تخطيط الأعصاب أثناء العمل الجراحي، لتفادي أي أذية عصبية وبتوفر هذه التقنيات الحديثة في مستشفى توام مع إمكانية إعادة الدم، الذي يفقده المريض إليه ثانية بعد تنقيته، مما يقلل من إمكانية إعطاء المريض لدم غريب أثناء العمل الجراحي.

وبعد انتهاء العمل الجراحي، تم نقل المريض إلى قسم العناية المركزة للأطفال، والذي يتمتع أطباؤه بخبرة فائقة، وذلك لمراقبة المريض ومدى تحسن حالته بعد العمل الجراحي، إذ تم في اليوم التالي من العمل الجراحي تقديم العلاج الطبيعي للمريض الذي استطاع المشي بشكل جيد، وتم تخريج المريض من المستشفى، بعد الاطمئنان على حالته العامة واستعادة قدرته الطبيعية على المشي، بعد سبعة أيام من قبول المريض في المستشفى.