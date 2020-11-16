حملة توعية للعمال بأبوظبي

أبوظبي ( الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعية تفتيشية على عددٍ من سكنات العمال المؤقتـة الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لبلدية مدينة أبوظبي، وذلك بهدف التأكد من تطبيق متطلبات البيئة والصحة والسلامة في سكنات العمال، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كورونا.

وشهدت الحملة زيارة 30 سكناً عمالياً مؤقتاً، للوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوعية العمال ومسؤولي الشركات في السكنات العمالية بضرورة مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية كافة، والتباعد بين الأشخاص، وارتداء الكمامات، وعدم التجمع.