«eWallet» للدفع المالي الذكي

دبي ( الاتحاد)

دشنت هيئة الصحة بدبي، أمس، نظام «eWallet» للدفع المالي الذكي، لتكون هي الجهة الحكومية الأولى على مستوى دبي، التي تعمل بهذا النظام الذي يفتح المجال لجميع المتعاملين مع «الهيئة» ومستشفياتها ومراكزها وعيادتها الطبية، لدفع رسوم الخدمات عن طريق الهاتف وبطريقة آمنة ودقيقة وسريعة، بعيداً عن استخدام العملة الورقية.

وأكد معالي حميد محمد القطامي مدير عام «الهيئة» الحرص على تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية ومبادراتها الرئيسة، التي كان قد أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في شأن التحول لحكومة مستقبلية بلا زيارات ولا ورق بحلول عام 2021.