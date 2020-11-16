«النقل المتكامل» ينفذ حملات تفتيش 1500 حافلة مدرسية

هالة الخياط (أبوظبي)

أكد مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، التزام حافلات النقل المدرسي بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار كوفيد 19، منفذاً منذ بداية العام الدراسي الحالي حملات تفتيش شملت 1500 حافلة دون تسجيل مخالفات.

أبلغ المركز «الاتحاد» أنه لم يتم حتى تاريخه تسجيل أي مخالفات تتعلق بالنقل المدرسي، سواء فيما يخص عمليات التشغيل اليومي لحافلات النقل المدرسي أو التدابير والإجراءات الاحترازية المطبقة في تلك الحافلات، وهو ما يعكس التزام الجهات المشغلة للنقل المدرسي بالاشتراطات المعمول بها في هذا الخصوص، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى التصدي لفيروس كوفيد 19 ومنع انتشاره.

وأكد المركز أن العمليات التفتيشية المستمرة التي يقوم بها المركز والتعاون مع الجهات المعنية المشغلة للنقل المدرسي والشركاء أصحاب العلاقة، في مقدمتهم دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ساعد على تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة للطلبة.

ونفذ المركز منذ بداية العام الدراسي وحتى الآن عمليات تفتيش شملت ما يقارب 1500 حافلة مدرسية تعمل في مدارس متفرقة بالإمارة.

ولفت المركز إلى أن عمليات التفتيش اليومية والمتابعة المستمرة من فرق التفتيش والزيارات المتكررة للمدارس وتقديم الإرشادات المناسبة، ساهمت بشكل كبير في تعزيز الوعي المطلوب والالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، التي وضعها المركز، حيث إن المركز كان قد قام قبيل بدء العام الدراسي، وبالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة بإعداد خطة مشتركة للعودة إلى المدارس، تناولت مدى جاهزية الشركاء وتحديد احتياجاتهم وأفضل السبل والمتطلبات اللازمة لاستئناف خدمات النقل المدرسي.

اشتراطات

وأوضح المركز أنه في حال وجود حالات عدم امتثال باشتراطات تشغيل النقل المدرسي أو عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، يقوم مفتشو النقل المدرسي باتخاذ أحد الإجراءات التالية استناداً لطبيعة المخالفة وما إذا كانت ضمن المخالفات العادية أو الجسيمة: ومنها توجيه خطاب إنذار، تحرير المخالفات حسب بنود اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم خدمة النقل المدرسي في إمارة أبوظبي، سحب التصريح حسب الحالة وجسامة المخالفة. وبين المركز أن هذه الإجراءات عادة تتم ضمن المتابعة المستمرة لعمليات النقل المدرسي بشكل يومي، ومن خلال الزيارات الميدانية للمدارس، ويسعى فريق التفتيش بشكل مستمر لتقديم النصح والإرشاد اللازمين لكل المعنيين بعمليات النقل المدرسي.