طائرات من دون طيار لمراقبة أشجار القرم بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت هيئة البيئة - أبوظبي شراكة مع شركة المرافق العالمية إنجي لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع المسؤولية البيئية والمجتمعية، للحفاظ على أشجار القرم في إمارة أبوظبي.

وتم استخدام تقنية الطائرات من دون طيار للمساعدة في مراقبة وتأهيل مناطق من موائل القرم في أبوظبي، وذلك من خلال تقييم صحة أشجار القرم بالقرب من محطة «أنجي» بمنطقة المرفأ في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، قبل البدء بزراعة آلاف من النباتات الجديدة ومراقبة نموها على مدار العام.

وتنتشر أشجار القرم بوفرة على طول الخط الساحلي لإمارة أبوظبي، حيث تقوم بدور حيوي في تخزين الكربون الأزرق، الذي يرتبط بالمحيطات والنظم البيئية الساحلية حول العالم؛ بما فيها من موائل الأعشاب البحرية وأشجار القرم، والسبخات الملحية، وعلى الرغم من صغر حجمها مقارنة بالغابات المنتشرة على كوكب الأرض، إلا أن نظم البيئة الساحلية تختزن الكربون بمعدل أسرع، ويمكنها الاستمرار في القيام بهذه المهمة لآلاف السنين.

وقامت شركة Distant Imagery للتحليل البيئي للطائرات من دون طيار، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، بإعداد خرائط عالية الدقة وتحليل للموقع مرتبط بتغيرات المد والجزر، حيث تم العمل مع خبراء هيئة البيئة - أبوظبي لإجراء بحث علمي شمل أربعة مواقع مختلفة، قبل أن يتم اختيار المنطقة الواقعة بالقرب من محطة إنجي بمنطقة المرفأ في منطقة الظفرة لتنفيذ المشروع.

واستخدمت شركة Distant Imagery معدات خاصة وطائرات مُسيَّرة متخصصة صنعت في دولة الإمارات لنثر البذور، وزراعة ما لا يقل عن 4000 من بذور أشجار القرم بحلول ديسمبر المقبل باستخدام أفضل الممارسات العلمية، وسيتم العمل على مراقبة الموقع بشكل مستمر لتقييم مساهمة الموقع في تخزين الكربون الإضافي للمنطقة المستعادة، بالإضافة إلى خدمات النظام البيئي الإضافية التي يقدمها.

وتقوم هيئة البيئة - أبوظبي برعاية هذا المشروع الذي حقق نتائج أولية مبهرة، كما أنها تتولى مسؤولية استضافة الموقع المختار وتقديم الخبرات العلمية وإجراء البحوث التقنية الشاملة، كما ستقوم «الهيئة»، بعد اكتمال المشروع، بإجراء تقييم شامل للتعرف على مدى نجاح المشروع بتحقيق الأهداف المرجوة.

وقال أحمد الهاشمي - المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري، في هيئة البيئة - أبوظبي: «نحن سعداء جداً بالعمل في هذا المشروع الذي يُعد الأول من نوعه في العالم باستخدام تقنية الطائرات من دون طيار لتأهيل أشجار القرم».

وأكد الهاشمي أن استخدام أحدث التقنيات يُعتبر أمراً جوهرياً في مساعي «الهيئة» للحفاظ على البيئة، حيث نفذت «الهيئة» على مدار الأعوام الماضية العديد من البرامج لتقييم التنوع البيولوجي والمحافظة على الأنواع باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات المبتكرة، ويُعد الكربون الأزرق مثالاً آخر على ذلك.

وأضاف الهاشمي: «تساهم الشراكات البناءة في نجاح أي مشروع، وبالتعاون مع شركة إنجي نحن على يقين أننا سنحقق النتائج المرجوة وأهدافنا المشتركة في الحفاظ على البيئة، والمحافظة على ريادتنا في هذا المجال، وتعتبر عملية تأهيل القرم وتعزيز دوره في احتجاز الكربون إحدى الحلول التي نستخدمها لمواجهة التغير المناخي، ونحن بهيئة البيئة نؤكد دائماً على التزامنا بهذا النهج».

حلول مبتكرة

قالت فلورانس فونتاني، نائبة الرئيس التنفيذي في إنجي الشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا وتركيا: «يعتبر توفير حلول مبتكرة وصديقة للبيئة في مجالات الطاقة والمياه والخدمات جوهر غرض شركة إنجي، يتماشى مشروع الكربون الأزرق تماماً مع التزامنا بمعالجة القضايا البيئية، بالتعاون مع شركائنا المحليين، ونحن ممتنون للغاية للجهات المعنية في أبوظبي على دعمهم لمبادرتنا، وعلى دورهم الرئيسي في تنفيذ المشروع».