جلسة حوارية لـ«خليفة لنخيل التمر»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، مساء أمس الأول، جلسة حوار مفتوح عبر المنصة الافتراضية «زووم» مع مرشحي فئات الجائزة في دورتها الثالثة عشرة 2021، بحضور الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي عضو مجلس الأمناء، رئيس اللجنة المالية والإدارية بالجائزة، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية، بالإضافة إلى 38 مرشحاً يمثلون 11 دولة مختلفة من العالم، من بينهم عدد من الفائزين بالجائزة بدورات سابقة.

وأشار الدكتور هلال الكعبي، في كلمته الافتتاحية، إلى أن هذه الجلسة الحوارية هي الثانية التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة عن بُعد، وحرصاً من الأمانة العامة على توسيع نطاق المشاركة الدولية بفئات الجائزة، تأكيداً على استمرارية الأعمال بطريقة إلكترونية 100% وبجودة عالية.