«ملتقى الاستمطار» يناير المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المركز الوطني للأرصاد من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار التابع له، أمس، موعد انعقاد النسخة الخامسة من الملتقى الدولي للاستمطار، والذي ينظمه البرنامج هذا العام افتراضياً، حيث من المقرر أن يُقام الحدث خلال الفترة من 25 إلى 26 يناير 2021.

وقال الدكتور عبد الله أحمد المندوس، مدير المركز رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «استكمالاً لمسيرة الإنجازات التي حققها على مدار السنوات الماضية، وفي إطار الجهود التي يبذلها المركز من خلال برنامجه الرائد لبحوث علوم الاستمطار، حرصنا على أن تقام النسخة الخامسة من الملتقى افتراضياً للاستمرار في إتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع البحثي العالمي المعني بعلوم الاستمطار للالتقاء والتباحث واستعراض التقدم المحرز، وكل ما هو جديد في هذا الحقل العلمي الحيوي».

وقالت علياء المزروعي، مدير برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «استطاع الملتقى على مدار الأعوام الأربعة الماضية ترسيخ مكانته كمنصة عالمية لمناقشة واستعراض أبرز التطورات الجارية في مجال علوم وتقنيات الاستمطار».