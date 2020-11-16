تخفيض قيمة تصديق العقود السكنية بالشارقة

الشارقة (وام)



أعلنت بلدية مدينة الشارقة توفير الإمكانيات كافة لتطبيق قرار تخفيض رسوم تصديق عقود الإيجار السكنية من 4 % إلى 2 % حتى 31 مارس 2021 والبدء بتطبيقه على الفور.

وثمن ثابت الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، واعتماد سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، للحزمة الثانية من المحفزات والتسهيلات التي تسهم في تعزيز منظومة الاقتصاد والاستثمار، وتسهّل على جميع الأفراد، وتسهم في إسعادهم، كما تعكس حرص الإمارة على جذب المستثمرين، وتوفير البيئة المناسبة والداعمة لهم.

وأوضح الطريفي أن البلدية بدأت تنفيذ القرار الخاص بعقود الإيجار السكنية، ووضعت الإمكانيات اللازمة، ووفرت قنوات التواصل مع المتعاملين، بما يسهل وييسر عليهم تصديق هذه العقود، مشيراً إلى أن القرار يشمل تصديق العقود المنتهية والجديدة منذ الأول من نوفمبر الجاري حتى 21 مارس 2021.

ونوّه بأن البلدية قامت بتحديث النظام الخاص بتصديق العقود ليتم خصم 2 % من قيمة العقد، كما وفرت للمتعاملين قنوات عديدة لتصديق عقود الإيجار، تشمل مراكز الخدمة المختلفة التابعة للبلدية والخدمة عبر الموقع الإلكتروني التي وفرتها البلدية في وقت سابق لتصديق عقود الإيجار السكنية والتجارية.