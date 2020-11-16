مناقشات حول مهارات الثورة الصناعية الرابعة

دبي (الاتحاد)

دعا «صندوق محمد بن راشد للابتكار»، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية في عام 2016 لدعم الابتكار في دولة الإمارات، رواد مجتمع الابتكار للمشاركة في فعاليته الافتراضية المقبلة تحت عنوان: «التعليم والإعداد المهني للثورة الصناعية الرابعة».

وتأتي الفعالية لتسلط الضوء على المهارات الجديدة التي سيحتاج إليها الطلاب والكوادر البشرية مستقبلاً، لا سيّما أن قطاع التكنولوجيا يواصل دفع عجلة مسيرة التحول الاجتماعي نحو بيئة أكثر ذكاء.

وتضم الفعالية جلسة حوار تفاعلي، يشارك فيها عدد من أبرز الخبراء في مجال التعليم ومنهم: الدكتورة كريستينا دافيسون «سي.جي»، مصمم تعليمي في مركز الابتكار الأكاديمي في «جامعة زايد»، كاران ديب، مدير أول الابتكار والشراكات في «جيمس للتعليم»، خوسيه روبينجير، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات، كي2 إنيبل، شهزاد نجيب، الشريك المؤسس ومدير أول الإنتاج في شركة «كينتراكت»، بدر ورد، الرئيس التنفيذي لتطبيق «لمسة».