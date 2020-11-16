37 ألف مولود جديد بأبوظبي في 2019

كشف "مركز الإحصاء" في أبوظبي عن تسجيل 37 ألفا و160 مولودا جديدا في إمارة أبوظبي خلال عام 2019 مقارنة بـ 29 ألفا و68 مولودا في عام 2009 بزيادة مقدارها 27.8 بالمائة خلال الأعوام العشرة الماضية.

و أشار تقرير إحصاءات المواليد 2019/ الصادر عن المركز أمس الأحد إلى أن معدل المواليد الخام في الإمارة وصل إلى 14.5 مولود لكل 1000 من السكان في عام 2019، فيما بلغ معدل الخصوبة العام 52.7 مولود لكل 1000 امرأة في سن الإنجاب /15 - 49/ سنة.

وأظهر التقرير ارتفاعا في عدد المواليد الأحياء المسجلين بين عامي 1979 و 2019 والذي تضاعف حوالي ثلاث مرات لتبلغ نسبة الزيادة خلال تلك الفترة 285 بالمائة.

وأوضح التقرير أن أكثر من نصف مواليد المواطنين لعام 2019 .. ولدوا في منطقة أبوظبي بنسبة 56.5 بالمائة من إجمالي المواليد المواطنين، في حين كانت نسبتهم في منطقة العين40 بالمائة و منطقة الظفرة 2.7 بالمائة من مجموع المواليد المواطنين .. غير أن نسبة 0.8 بالمائة من مواليد المواطنين غير مبينة المنطقة.

ووفقا للتقرير فقد سجل شهر مايو العدد الأكبر في عدد المواليد والذي بلغ 3262 مولودا وبنسبة 8.8 بالمئة من اجمالي مواليد عام 2019، في حين شهد شهر فبراير أدنى نسبة مواليد خلال العام ذاته والتي بلغت 7.3 بالمائة وبواقع 2709 مواليد.

وبلغت نسبة النوع عند الميلاد من إجمالي مواليد إمارة أبوظبي خلال عام 2019 ../107.2 ،ذكر لكل 100 أنثى فيما بلغ معدل الخصوبة الكلي 1.5 طفل لكل امرأة في سن الانجاب 15-49 سنة.