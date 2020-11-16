محمد بن زايد: في اليوم العالمي للتسامح نؤكد مواصلة الإمارات نهجها الداعم لتعزيز أسس التعايش والسلام

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، إن دولة الإمارات تؤكد مواصلة نهجها الداعم لتعزيز أسس التعايش والسلام لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.

وقال سموه اليوم، في حسابه الرسمي على "تويتر": "يبقى ترسيخ قيم التسامح وثقافته لدى المجتمعات والشعوب ضرورة ملحة والسبيل الأمثل لتجاوز التحديات المشتركة التي يشهدها العالم .. وفي اليوم العالمي للتسامح، نؤكد مواصلة دولة الإمارات نهجها الداعم لتعزيز أسس التعايش والسلام لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية جمعاء".