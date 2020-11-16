"الإرصاد": توقعات بهطول أمطار خفيفة خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق في الدولة خلال الأيام المقبلة وسط طقس صحو رطب إلى غائم جزئيا مع احتمالات تشكل الضباب.

وذكر المركز، في تقرير له عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الخمسة المقبلة، أن البلاد تشهد اليوم الاثنين طقسا صحوا إلى غائم جزئياً حيث تظهر السحب المنخفضة شرقاً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل الشرقي، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى كيلومتراً في الساعة، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما الثلاثاء فيسود البلاد طقس رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية - صحو إلى غائم جزئياً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 30 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس رطبا يوم الأربعاء مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً يصبح غائماً على بعض المناطق الشمالية ليلا، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط تدريجيا بعد الظهر خاصة على البحر، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة،أحياناً، وحالة البحر متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويستمر الطقس رطبا يوم الخميس على المناطق الداخلية خاصة شرقاً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو بوجه عام وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً شمالاً وقد تسقط أمطار خفيفة صباحا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة،، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الجمعة رطبا صباحا - صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شمالاً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة،، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.