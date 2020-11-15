61 مرشحاً للمرحلة التالية بالدفعة الثانية من برنامج «رواد الفضـاء»

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن تأهل 61 مرشحاً للمرحلة القادمة من بين 4305 متقدمين للدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي يهدف إلى تدريب وإعداد فريق من الإماراتيين لإرسالهم إلى الفضاء لمهمات علمية مختلفة، ضمن برنامج الإمارات الوطني للفضاء. وتم تقييم المتقدمين عبر سلسلة من الاختبارات شملت تقييمات نفسية وجسدية، إضافة إلى الانتهاء من الفحوص الطبية.

تلقى برنامج الإمارات لرواد الفضاء 4305 طلبات للالتحاق بالدفعة الثانية من البرنامج، بزيادة قدرها 7% عن طلبات الدفعة الأولى. تم تصفيتها إلى 2099 طلباً بناء على معايير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، التي اعتمدت في تقييمها على الخلفيات التعليمية والخبرات البحثية. ثم خضع المتقدمون لتقييمات أخرى تضمنت اختبار الذكاء العالمي، والمهارات الشخصية، والتقييمات المتخصصة، تم من خلالها اختيار أفضل 1000 متقدم. واستقرت لجنة التقييم في مركز محمد بن راشد للفضاء على ترشيح 122 متقدماً من بين المرشحين الألف، لإجراء المقابلات الافتراضية الشخصية، الذين تمت تصفيتهم إلى 61 مرشحاً.

يتضمن العدد 41 شاباً و20 فتاة من جميع إمارات الدولة. وسجل متوسط أعمار المتقدمين 28 عاماً، بينما بلغت نسبة المتوسط للمتقدمين من النساء 33%، و67% للرجال. وبلغ أصغرهم سناً 23 عاماً، وأكبرهم 39 عاماً. وقد أظهرت الدرجات العلمية للمرشحين تنوعاً ملحوظاً، تبرز فيها الكفاءات العلمية، حيث بلغ عدد المتقدمين من الحاصلين على شهادة الدكتوراه 3 إماراتيين، والحاصلين على درجة الماجستير 12 إماراتياً. وعلى مستوى جهات العمل، أفرزت بيانات المتقدمين خلفيات علمية وأكاديمية متنوعة بلغت نسبة 54% من المتقدمين المهندسين، و18% من القطاع العسكري، و18% من قطاع الطيران، و5% من قطاع الصحة والرعاية الطبية.

وأعلن المركز أنه قيد الانتهاء من إجراء الفحوص الطبية المتقدمة للمرشحين الـ 61، تضمنت الفحوص البدنية. وسوف يقوم المركز بإجراء المقابلات الأولية مع المرشحين الذين سوف يجتازون المرحلة بعد الإعلان عن نتائج الفحوص الطبية المتقدمة. وسيخضع المتأهلون الذين اجتازوا مرحلة التقييم الأولية لعمليات تقييم المرحلة الأخيرة، عبر إجراء مقابلات نهائية تجريها لجنة مكونة من نخبة من المتخصصين في مركز محمد بن راشد للفضاء، من بينهم رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي. ليتم بعدها اختيار 2 من المرشحين للدفعة الثانية، للانضمام إلى فريق رواد الفضاء الإماراتي.

وبهذه المناسبة، قال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «يسير برنامج الإمارات لرواد الفضاء بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف السياسة الوطنية لقطاع الفضاء، ورؤية القيادة الرشيدة. طموحنا بتعزيز موقع الإمارات بين الدول الرائدة في قطاع الفضاء الدولي هو الأساس الذي تم تأسيس البرنامج من أجله بتوجيه القيادة الإماراتية، حيث بات قطاع الفضاء بوابة التقدم والانفتاح العلمي للمستقبل. وبالبناء على استراتيجيتنا في قطاع الفضاء وركائز عملنا الراسخة، هدفنا الآن هو مواصلة التركيز على تطوير فريق وطني من رواد الفضاء القادرين على تحقيق طموحات الدولة في هذا المجال».

وفي معرض حديثه، قال المهندس سالم المري، مساعد مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء للشؤون العلمية والتقنية، مدير برنامج الإمارات لروّاد الفضاء: «تستكمل الدفعة الثانية ما بدأناه في برنامج رواد الفضاء بخطى ثابته توثق الحضور الإماراتي لرواد الفضاء عالمياً، حيث نعمل بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة لإعداد كوادر وطنية تسهم في رفد المعارف لقطاع الفضاء مسلح بعناصر مدربة وخبيرة، لتصبح دولة الإمارات مركزاً لعلوم الفضاء وتقنياته، من خلال برنامج الإمارات لرواد الفضاء القائم على الاستدامة وإعداد وتمكين خبراء في مختلف التخصصات المتعلقة بقطاع الفضاء». ومن المُخطط أن ينضم رائدا الفضاء من الدفعة الثانية إلى برنامج «ناسا لرواد الفضاء لعام 2021»، ضمن اتفاقية تعاون مشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، ليتم تدريبهم في مركز جونسون للفضاء التابع لـوكالة «ناسا» الأميركية في الولايات المتحدة. وفيه يخضع رائدا الدفعة الثانية، إلى نفس مجموعة البرامج التدريبية التي يخضع لها رواد «ناسا». وسوف يقوم برنامج «ناسا» التدريبي بإعداد رواد الفضاء الإماراتيين على المستوى البدني والنفسي لخوض مهمات استكشاف الفضاء في المستقبل. وسيخضع رائدا الفضاء من الدفعة الثانية لبرنامج تدريبي مكثف من عدة مراحل وفق أعلى المعايير العالمية، يبدأ بمرحلة التدريب الأساسي، والتي يتعرف خلالها المرشحون إلى أهداف وخطط البرنامج، وتعلم أساسيات التخصصات العلمية، ومن بينها هندسة الفضاء والبحث العلمي، بالإضافة إلى الإجراءات والأنظمة المتبعة على متن محطة الفضاء الدولية. كما سيتعين على المرشحين تعلم اللغة الروسية، والتدريب على إجراءات الأبحاث العلمية في الفضاء، وسينتقلون بعد ذلك إلى مرحلة التدريب المتقدم والمكثف، ويتعلم خلالها المشاركون صيانة وإدارة الحمولات، فضلاً عن مجموعة من المهارات تشمل علم الروبوت، والملاحة، والإسعافات الطبية، وإدارة الموارد، ومع إنهاء هذه المرحلة، يصبح رائد الفضاء مؤهلاً للمشاركة في البعثات المتوجهة إلى محطة الفضاء الدولية.