عبدالله آل حامد: خط دفاعنا الأول تفانٍ وعطاء

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص حفل أوائل الإمارات لهذا العام لتكريم التجارب الاستثنائية من شخصيات ومبادرات في خط الدفاع الأول للتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، ومن مختلف الجهات الحكومية والخاصة، تجسد مدى الامتنان والتقدير الذي تكنه القيادة الرشيدة لأبطالها في خط الدفاع الأول بما بذلوه، وما زالوا يبذلونه من جهود حثيثة من أجل الوطن والحفاظ على صحة وسلامة كل من يعيش على أرض الإمارات الطيبة.

وقال معاليه: «لقد جسد خط دفاعنا الأول بجهودهم وتفانيهم وعطائهم اللامحدود لخدمة الوطن قيماً خالدة نستلهمها من إِرث والدنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، الذي علمنا أن الوطن هو الأغلى، ففي ظل دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة، تقدم أبطالنا للقيام بدورهم على أكمل وجه لضمان صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، الأمر الذي جعل الإمارات واحدة من أفضل الدول في الاستجابة لهذا الوباء».

وأضاف معاليه: «إن تخصيص حفل أوائل الإمارات لهذا العام للاحتفاء بخط الدفاع الأول، يُعد تأكيداً على أن أبطال خط دفاعنا الأول يمثلون نموذجاً إماراتياً ملهماً في التميز وأبطالاً يفخر بهم الوطن ويباهي العالم بإنجازاتهم».