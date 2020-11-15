«جمارك دبي» جاهزة لاستقبال الأشقاء عبر منفذ حتا

دبي (وام)

أعلنت جمارك دبي جاهزيتها الكاملة لاستقبال الأشقاء الخليجيين القادمين عبر منفذ حتا الحدودي، انسجاماً مع توجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ببدء التنقل عبر المنافذ البرية على مستوى الدولة، مع إعفاء مواطني سلطنة عمان الشقيقة من شرط الموافقة المسبقة للدخول من المنافذ البرية للدولة.

وأعلن حميد الرشيد، مدير إدارة المراكز الجمركية البرية، استعداد مركز جمارك حتا لاستئناف حركة التنقل واستقبال مواطني سلطنة عمان الشقيقة والإخوة الخليجيين القادمين عبر السلطنة، وسط إجراءات احترازية ووقائية لضمان سلامة الزوار والمفتشين وحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مؤكداً أنه سيتم توفير أقصى درجات الانسيابية للقادمين وتسهيل الإجراءات عبر زيادة عدد المفتشين، حيث سيوجد 87 مفتشاً على مدار الساعة، بالإضافة إلى أجهزة الفحص المساندة، مشيراً إلى أن المركز يقوم بدور كبير في تسهيل الحركة التجارية وحركة المسافرين بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والذين يصل عددهم سنوياً إلى ما يقارب مليوني مسافر.

وأضاف أنه لتعزيز هذا الدور المهم للمركز كنقطة محورية للسياحة والتجارة، تعمل استراتيجية جمارك دبي الطموحة إلى تحقيق نقلة نوعية خلال الفترة القادمة، عبر تشييد مبنى جديد متكامل يستعد لاستيعاب المركبات والحافلات والشاحنات القادمة إلى الدولة، بالإضافة إلى المسافرين، وتطوير ساحات التفتيش وتوفير المزيد من أجهزة ومعدات الفحص والتفتيش للبضائع والحقائب والشحنات، حيث يجري العمل على تزويد المبنى الجديد لمركز جمارك حتا بالتقنيات الحديثة الذكية الداعمة للعمل الجمركي التي من شأنها توفير الخدمات بسرعة وكفاءة عالية.