«الشيخة فاطمة للتطوع» يدشن مبادرة للتوعية الصحية على الشواطئ

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع مبادرة التوعية الصحية التطوعية في الشواطئ لنشر الوعي والتثقيف الصحي لمرتادي الشواطئ تحت شعار «لا تشلون هم»، بإشراف أطباء الإمارات ومشاركة المتطوعين الصحيين من سفراء الإمارات للتوعية والتثقيف الصحي، باستخدام حافلات متنقلة مزودة بتكنولوجيا التثقيف الصحي الميداني والافتراضي.

وقالت نورة خليفة السويدي - الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: إن برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع أطلق مبادرة الإمارات للتوعية الصحية التطوعية، بهدف استقطاب الخبراء من الكوادر الصحية من خط الدفاع الأول محلياً ودولياً، وتأهيلهم وتمكينهم من التطوع الصحي في مختلف إمارات الدولة لخدمة مختلف فئات المجتمع ورد الجميل للوطن، من خلال تبني حزمة من المبادرات الصحية التطوعية، التي تسهم في زيادة الوعي المجتمعي بأهم الأمراض وأفضل سبل الوقاية والعلاج، وبالأخص الأمراض الوبائية والمزمنة، إضافة إلى تبني أفكار ومشاريع مبتكرة بمجال التوعية والتثقيف الصحي، تساهم في مساندة الجهود الرسمية في الحد من انتشار مرض فيروس كورونا، وزيادة الوعي المجتمعي بطرق الوقاية والعلاج من الأمراض الوبائية والمزمنة.

وأشارت السويدي إلى أن الفرق الطبية التطوعية ستواصل خدماتها التوعوية ميدانياً من خلال العيادات التوعوية المتنقلة، وافتراضياً عن طريق تقنيات التوعية الصحية الافتراضية عن بُعد، إضافة إلى توزيع مستلزمات الحماية الشخصية، إلى جانب تدريب مختلف فئات المجتمع على كيفية استخدام الكمامات وآلية التخلص الآمن منها.

«توعية»

من جهتها، قالت العنود العجمي مديرة مبادرة زايد العطاء المديرة التنفيذية لبرنامج القيادات الإماراتية التطوعية الشابة: إن مبادرة التوعية الصحية التطوعية لمرتادي الشواطئ أطلقت في إطار برنامج الإمارات للتوعية الصحية «توعية»، وتهدف إلى تشجيع المواطنين والمقيمين على اتباع أنماط حياة صحية وزيادة وعيهم بأهمية ممارسة النشاط البدني، وتناول الغذاء الصحي والابتعاد عن السلوكيات غير الصحية، وبناء قدرات أفراد المجتمع لتبني أنماط حياة صحية وإكسابهم المهارات اللازمة للسيطرة على الأمراض المزمنة خاصة زيادة ضغط الدم، وارتفاع نسبة الدهون وغيرها.