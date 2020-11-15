سعيد العامري: الإمارات رمزاً للتعايش

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن دولة الإمارات تعتبر رمزاً للتسامح والتعايش والتراحم بين قاطنيها من مختلف الجنسيات.

وقال العامري: إن قيادتنا الحكيمة تولي اهتماماً كبيراً بتعميق نهج التسامح وترسيخه في المجتمع الإماراتي، والذي قد ساهم في إثراء منظومة القيم الاجتماعية والإنسانية بمزيد من التفرد والانسجام والتلاحم، فأصبحت الإمارات من أكثر الدول جاذبية لاستقطاب السياح ورواد الأعمال والطامحين للارتقاء بمستوى حياتهم، باعتبارها حاضنة للإبداع والتميز. وأكد حرص القيادة والمجتمع على تبني قيم التسامح والتآلف، الذي بدوره سيعزز من تكاتف الجميع في سبيل دفع مسيرة التنمية الشاملة نحو تحقيق النهضة والنمو في كافة المجالات وإحراز المزيد من الرفعة والارتقاء للوطن، بما يؤكد متانة الروابط التي تجمع أفراد المجتمع بانسجام وتناغم فريدين، لافتاً إلى أن التسامح هو أساس الأمن والأمان والاستقرار باعتباره مفتاح المحبة والاحتواء والإيثار.