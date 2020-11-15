أحمد بن حميد: التسامح قيمة متأصلة في المجتمع

عجمان (الاتحاد)

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أن التسامح قيمة متأصلة وركيزة أساسية يقوم عليها المجتمع الإماراتي الذي يمتلك إرثاً حضارياً وثقافياً، دعائمه المحبة والسلام والتسامح والانفتاح والتعايش مع الآخرين. وقال الشيخ أحمد النعيمي: إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، أصبحت نموذجاً يحتذى به في التعايش السلمي وقبول الطرف الآخر ونبذ التعصب والتفرقة العرقية، وهو ما يتضح جلياً في استيعاب الدولة أكثر من 200 جنسية تعمل وتعيش في سلام وتآخ على أرضها.

وأضاف: إن حرص الدولة على ترسيخ قيم التسامح انعكس إيجابياً على ضمان الأمن والاستقرار الداخلي الذي تنعم به الإمارات لتصبح وجهة مفضلة لمختلف الجنسيات من شتى بقاع الأرض.