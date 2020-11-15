سيف الزري: نفخر بقيادتنا

الشارقة (الاتحاد)

قال اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، إن التسامح رمز من رموز الإمارات، والمبدأ الذي ترسّخ وتأصل في نفوسنا جميعاً، ‏حتى أصبح سلوكاً يمارسه شعب الإمارات في حياتهم اليومية، والقائم على احترام الآخر، بعيداً عن الديانات والأعراق ‏‏والثقافات، والذي انتهجته قيادتنا الحكيمة والرشيدة منذ قيام دولة الإمارات.‏

ولا يخفى على الجميع، المكانة العالمية المتفردة التي تحتلها دولة الإمارات في نشر السلام وتأصيل مبادئ التسامح الإنساني بين المجتمعات بمختلف الديانات، فالتسامح كان ومازال رسالة الدولة الإنسانية للعالم أجمع، وما شهدناه خلال الفترة الأخيرة بشأن الإنجاز التاريخي الدبلوماسي في معاهدة السلام، يؤكد على الرؤية الاستشرافية الحكيمة التي تتحلى بها دولة الإمارات، والتي تستند إلى دبلوماسية السلام والأمان، وتسهم في دعم السلام العالمي، والدفاع عن قضايا الشعوب تحت راية التسامح والإنسانية، فكلنا فخر بقيادتنا الإماراتية الاستثنائية، التي تتطلع دوماً للسعي نحو الأفضل.