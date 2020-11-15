البواردي: الإمارات نموذج للأخوة الإنسانية

أبوظبي (وام)

أكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً حقيقياً للتسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية في الساحتين الدولية والإقليمية، متفوقةً بذلك على كثير من دول العالم المتحضر في ممارستها لهذه القيم الإنسانية النبيلة قولاً وعملاً، باعتبارها من القيم الأصيلة المتجذرة في ثقافة وتقاليد شعب الإمارات التي ظلت راسخة عبر التاريخ، وإن شاء الله مستمرة في المستقبل.

وقال: تحتفل الإمارات باليوم العالمي للتسامح في السادس عشر من نوفمبر لتؤكد أن قيم التسامح والتعايش والسلام قيم راسخة وباقية في مجتمع الإمارات ما بقيت الإنسانية، وتستمر الإمارات في حمل راية الخير والسلام ونشر ثقافة التسامح والتعايش لتنعكس آثارها الإيجابية إقليمياً ودولياً، فهي تعمل بوعي كامل وإدراك من أجل تعزيز وحدة الصف العربي والإسلامي أمام المخاطر والتحديات الوجودية، فمن جانب تنبذ الإمارات التطرف وتحارب الإرهاب ومن جانب آخر تعمل على إحلال السلام الشامل والعادل، لتأتي معاهدة السلام الإبراهيمية بين الإمارات وإسرائيل لا لتحقيق مصالح وطنية فحسب بل لحماية المصالح القومية والعربية ولضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، وفي سبيل إيجاد الأمن والاستقرار في المنطقة.