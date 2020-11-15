موزة بنت مبارك: عاصمة التعايش

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ انطلاق مسيرتها تعلي قيم ومبادئ التسامح؛ فقد أرسى المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» هذه القيم بنفوس أبناء وبنات الوطن، وجعل منها إحدى الركائز الأساسية في نسيج المجتمع الإماراتي الذي يحتضن أكثر من 200 جنسية وخلفية ثقافية وعرقية، يعملون على أرض الإمارات الطيبة في تناغم وانسجام وتعايش حضاري.

وقد أصبح نهج التسامح أحد المحددات الأساسية للهوية الوطنية الإماراتية، فلا تذكر الإمارات وإلا ويقترن باسمها التسامح والتعايش الحضاري واحترام الآخر، هذا النهج الذي ترسخه قيادتنا الرشيدة كل يوم وتجسده على الأرض في صورة مبادرات ومشاريع، بل إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت سباقة في إنشاء وزارة للتسامح والتعايش، هذه الوزارة التي تترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، فقد سنت دولة الإمارات القوانين التي تعلي من كرامة الإنسان.