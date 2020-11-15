عبدالله بلحيف النعيمي: الإمارات حاضنة عالمية

دبي (الاتحاد)



قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن التسامح يمثل جزءاً رئيساً من الشخصية الإماراتية، ونهجاً قامت عليه الدولة منذ تأسيسها، وأحد الدعائم الهامة لمستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ولا يقتصر نموذج التسامح الإماراتي على التعايش بين الأفراد، بل يشمل كافة مكونات الحياة، وعلى رأسها البيئة التي نعيش فيها».

وأضاف: «وبفضل توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة باتت دولة الإمارات حاضنة عالمية لملايين من البشر ينتمون لأكثر من 200 جنسية والعديد من الأعراق والثقافات، وموئلاً مستداماً لموارد طبيعية وتنوع بيولوجي غني بمكوناته البرية والبحرية».

وأشار إلى أن مبادرة التسامح البيئي، التي تطلقها الوزارة ضمن جهودها للعمل من أجل البيئة، وتزامناً مع أسبوع التسامح تضم 5 مبادرات فرعية، تستهدف جميعها تعزيز جهود كافة مكونات المجتمع لحماية البيئة البرية والبحرية ومواردهما وتنوعهما البيولوجي، ورفع الوعي المجتمعي بسلوكيات الاستهلاك المستدام.

وتضم مبادرة التسامح البيئي 5 مبادرات فرعية، تشمل كلٌ منها باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات والحملات، المبادرة الأولى هي «لنتسامح مع بيئتنا البحرية»، وتشمل عدداً من حملات التوعية تستهدف حماية التنوع البيولوجي البحري والموائل الطبيعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحد من التلوث وتنظيف البيئة البحرية والالتزام بقرارات تنظيم الصيد، ومنها حملة الصافي والشعري، وحملة حماية السلاحف البحرية، وحملة حماية أسماك القرش المهددة بالانقراض، وحملة للتعريف بمشروع حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية المستزرعة.