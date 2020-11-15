الجروان: بالتسامح يعم الأمن والأمان

أبوظبي (وام)

قال معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، إن اليوم العالمي للتسامح مناسبة دولية مهمة، وجدت بدايةً سنة 1995 من قبل منظمة اليونيسكو، واعتمدتها الأمم المتحدة، لتكون مناسبة دولية تذكرنا جميعاً حول العالم بأهمية العمل المستمر من أجل نشر التسامح، ومواجهة التطرف والتعصب. وأضاف أن زرع مفهوم التسامح لدى الأجيال والشعوب، يغرس فيهم روح التفاهم وتقبل الآخر، ويطرد من مخيلاتهم الأفكار السلبية التي يسعى البعض إلى غرسها من تعصب وتطرف وكراهية الآخر والعنف والإرهاب، مؤكداً أنه يجب على العالم أن يدرك أنه يمكننا من خلال ممارسة التسامح تحقيق سلام حقيقي في العالم من أجل أن يعم الأمن والأمان والاستقرار بين الشعوب.

