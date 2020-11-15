أمل العفيفي: ركيزة التعليم

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، على أن التسامح يمثل أحد الركائز الأساسية في فكر القيادة الرشيدة التي جعلت من قيم التسامح عموداً فقرياً لمنظومة القيم الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات، فقد أرسى المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» قيم التسامح وجعلها حاضرة في نفوسنا، وهو نهج تواصل السير عليه قيادتنا الرشيدة التي تطلق المبادرات والمشاريع المعززة لمناخ التسامح والتعايش الحضاري. وأشارت العفيفي إلى أن التسامح يمثل أحد المنطلقات القوية لمنظومة التعليم في المدرسة الإماراتية التي احتفت بالتسامح في مناهجها ومحتواها الفكري، الذي يقدم للطلبة في مختلف المراحل الدراسية، فالتسامح بات سمة إماراتية، من خلال احتضان ملايين الطلبة وأسرهم من مختلف الجنسيات والخلفيات الثقافية.