«الإمارات للأمن الغذائي» يناقش مستجدات منظومة الغذاء

دبي (الاتحاد)

بحث مجلس الإمارات للأمن الغذائي خلال اجتماعه الرابع تطورات منظومة الغذاء المحلية والعالمية، وجاهزيتها لمواكبة مختلف المتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق، ومدى عمل سلاسل إمداد الغذاء بكفاءة عالية للارتقاء بالإنتاج المحلي.

وترأست الاجتماع الافتراضي معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، بحضور أعضاء المجلس وممثلي الجهات الاتحادية، وهم: شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، جمعة محمد أحمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمهندس أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لشؤون وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسلطان عبدالله الحبسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة، وعبيد راشد الحصان الشامسي المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. كما حضر الاجتماع أيضاً ممثلون عن الجهات الحكومية المحلية في كافة إمارات الدولة.

وأكدت معالي مريم المهيري، أهمية المتابعة المستمرة لكافة المستجدات المحلية والعالمية والمتعلقة بملف الأمن الغذائي لإعداد الرؤية الاستباقية، ووضع الحلول الناجحة لكافة التحديات وفق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وبما يعزز منظومة الأمن الغذائي في الدولة، ويضمن قدرتنا على الإيفاء بجميع الاحتياجات الغذائية لمجتمعنا في المرحلة الحالية والمستقبلية وضمن مختلف الظروف.