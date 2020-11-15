استئصال ورم وزنه 9 كغ بمستشفى غياثي

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

نجح فريق طبي في مستشفى غياثي إحدى مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في إنقاذ حياة مريضة وإزالة ورم كبير مستقر في قاع البطن يبلغ وزنه أكثر من 9 كج و200 جرام، بواسطة التدخل الجراحي الطارئ.

وأوضح حمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لإدارة مستشفيات الظفرة، أن جميع مستشفيات الظفرة تتميز ببنية تحتية متميزة، وتم تطويرها بالأجهزة الطبية والعلاجية الحديثة، وذلك لتقديم باقة متنوعة من الخدمات الطبية المتميزة لسكان منطقة الظفرة، بما يتناسب واستراتيجية شركة «صحة».

وأوضح المنصوري أن المريضة دخلت المستشفى تشتكي ألماً شديداً في البطن وانتفاخاً وتسارعاً في نبضات القلب وسوء حالتها الصحية، وعقب إجراء الفحوص المختبرية والأشعة تبين وجود الورم في قاع البطن، ونظراً لخطورة الحالة واحتمال تدهورها تم اتخاذ قرار التدخل الطارئ وإجراء العملية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان أمن وسلامة المريض، وتم تحديد موقع الورم بدقه في المبيض، وإزالته حيث بلغ وزنه 9 كج و200 جرام، وتم معالجة المريضة التي تعافت تماماً وتحسنت صحتها وخرجت بكامل صحتها من المستشفى.

وأشار الدكتور ذاكر محمود عبيد، اختصاصي الجراحة في مستشفى غياثي، إلى أن صعوبة العملية تكمن في سوء الحالة الصحية التي كانت تعاني منها المريضة عند وصولها للمستشفى، والتي نتجت عن وجود نزف في الورم، وتليف جزء منه وكذلك حجم الورم الكبير الذي كان يشكل ضغطاً على أجهزة الجسم بشكل عام والبطن والجهاز الهضمي بشكل خاص، كما أن العملية تمت بشكل طارئ، وهي من العمليات التي تحتاج تجهيزات خاصة نظراً لصعوبتها ودقتها، وأن أي تأخير في التدخل الجراحي يمكن أن يهدد حياة المريضة ويعرضها للخطر.