«صحة أبوظبي» توقف مؤقتاً ترخيص طبيب

أبوظبي (الاتحاد)

أوقفت دائرة الصحة بأبوظبي مؤقتاً ترخيص أحد الأطباء العاملين في الإمارة، للتحقيق معه بعد أن ظهر في مقطع فيديو يتحدث فيه عن تفاصيل مشاركته في تجارب المرحلة السريرية للقاح «كوفيد-19»، ونتائج فحوصه المناعية، والذي يعد مخالفة للتشريعات النافذة في الدولة، وانتهاكاً صريحاً لبروتوكول التجارب والاتفاقيات السرية. تجري التجارب السريرية وفق التشريعات الصحية، وضمن إجراءات صارمة، وتتبع البروتوكولات الدولية كافة. وكأي دراسة بحث علمي، يخضع جميع المشاركين فيها لاتفاقيات سرية، ولا يجوز لغير الجهة المسؤولة الإفصاح عن أي تفاصيل متعلقة بها.