«صحتي 2020» بالشارقة يناقش تعزيز الصحة البدنية

الشارقة (الاتحاد)

تنظم إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر «صحتي 2020»، تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، خلال الفترة من 24-26 نوفمبر الجاري، تحت شعار «بيئة معززة لصحة الأطفال واليافعين خلال جائحة (كوفيد -19).

يشارك في المؤتمر عدد من المؤسسات الصحية العربية والدولية كمنظمة الصحة العالمية والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط والتحالف الإقليمي للأمراض غير السارية، إضافة إلى نخبة من أبرز الأطباء والخبراء والمختصين المحليين والعرب والأجانب في مختلف مجالات العناية بالأطفال وصحتهم البدنية والنفسية.

ويناقش المؤتمر -الذي سيعقد افتراضياً- مجموعة من الأوراق العلمية التي تتناول سبل تعزيز الصحة البدنية للأطفال واليافعين وتحديات الصحة النفسية أثناء الجائحة والأثر النفسي للتباعد الجسدي والتعلم عن بعد.