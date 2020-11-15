طريقة لتأهيل مصابي الجلطة الدماغية

العين (الاتحاد)

حقق فريق بحثي من جامعة الإمارات بالتعاون مع «المركز الوطني لطب الشيخوخة»، ومركز أبحاث «ريكين» في اليابان إنجازاً علمياً عالمياً، من خلال ابتكار طريقة عملية تطبيقية جديدة لإعادة تأهيل الحركة لمصابي ما بعد الجلطة الدماغية، وقد تم نشر طريقة التأهيل ونتائجها في مجلة IEEE ACCESS العلمية، وتسجيل براءة اختراع باسم الفريق البحثي بحيثيات الطريقة وفعاليتها للبحث الذي نشر تحت عنوان: تدريب الارتجاع البيولوجي للدعم الذاتي للتعافي من ضعف الحركة بعد السكتة الدماغية.

وأكد الدكتور فادي النجار -أستاذ مشارك بكلية تقنية المعلومات، أن هذا الإنجاز البحثي الهام خلص إلى تطوير نظام يعتمد على مبدأ تآزر العضلات، والذي يساعد المريض على متابعة تطور حالته بشكل تلقائي وتشجيعه على الانخراط في برامج إعادة التأهيل المخصص له.