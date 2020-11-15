شراكة بين أكاديمية الإعلام الجديد و«صندوق الوطن»

دبي (الاتحاد)

وقعت أكاديمية الإعلام الجديد، اتفاقية شراكة جديدة مع صندوق الوطن، وذلك لخلق جيل مستقبليّ واعد من الكفاءات المواطنة التي تدعم مسيرة الابتكار والإبداع في الدولة، وتصنع مستقبل الإعلام الرقمي للخمسين عاماً المقبلة.

وقال أحمد محمود فكري، مدير عام صندوق الوطن: «تأتي هذه الاتفاقية في سياق مبادرات صندوق الوطن الذي يسعى من خلالها إلى دعم ورعاية الكفاءات المواطنة في شتى المجالات، ومن منطلق حرصه على تأهيل جيل من القيادات الإعلامية في مجال الإعلام الرقمي الجديد وتمكينها من الأدوات، والمهارات لمواكبة التطورات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي الذي يعد دعامة رئيسية في تسليط الضوء على الإنجازات الوطنية في جميع القطاعات».

وبدوره، أكد راشد العوضي، المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، على أهمية هذه الخطوة، قائلاً: «نلتزم في أكاديمية الإعلام الجديد بدعم المواهب الوطنية الشابة، وهذا ما ستركز عليه شراكتنا مع صندوق الوطن، حيث سنعمل معاً على تمكين الشباب الإماراتي على إبراز مواهبهم والاستثمار في إمكانياتهم، لخلق هوية إعلامية إماراتية رائدة وقادرة على التنافس عالمياً من خلال العلم والإبداع في كافة القطاعات الحيوية، من بينها الإعلام الرقمي».