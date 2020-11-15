«طرق دبي»: 700 ألف ساعة تدريب للسائقين

دبي (وام)

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة تتيح للمتدربين على قيادة المركبات المساهمة في تحسين وتطوير أداء مدربيهم في مدارس ومعاهد تعليم السياقة التي تعمل تحت مظلة الهيئة، وذلك من خلال تقييمهم، عبر تطبيق «دبي درايف»، بعد الانتهاء من دروس السياقة.

وقال منصور رحمة الفلاسي، مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: بلغ عدد الساعات التدريبية التي قضاها المدربون مع المتدربين في المعاهد، من بداية يناير وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مليوناً و684 ألفاً و650 ساعة تدريب نظري وعملي، كما بلغ عدد المتقدمين للحصول على رخص قيادة خلال الفترة ذاتها 73 ألفاً و627 شخصاً.. ويبلغ عدد مركبات تعليم القيادة حوالي 2000 مركبة، وعدد المدربين والفاحصين التجريبيين 2300 مدرب وفاحص تجريبي.