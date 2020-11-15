شرطة دبي تدشن مركز الاتصال الجديد 901

دبي (الاتحاد)

دشن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام، بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي ومساعديه، وعدد من كبار الضباط، مركز الاتصال الجديد 901 المخصص للحالات غير الطارئة والرد على استفسارات المتعاملين وتقديم الخدمات المتعددة لهم في أسرع وقت ممكن عبر قنوات هاتفية مباشرة وتطبيقات شرطية ذكية، وخدمات الدردشة، وذلك تحقيقاً لتوجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد أفراد المجتمع وجعل دبي «المدينة الأكثر أمناً».

وتفقد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، محتويات مركز الاتصال الجديد الذي يتمتع بخاصية فريدة من نوعها، وهي إمكانية التحول إلى مركز قيادة وسيطرة لاستقبال مكالمات الطوارئ على الرقم 999 في الحالات الطارئة، ويضم أحدث التقنيات الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، ويقدم 33 خدمة هاتفية إلى المتعاملين.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم أن المركز الجديد سيساهم في تحقيق القيادة العامة لشرطة دبي لخطتها الاستراتيجية والتي تتضمن تحقيق التوجه الاستراتيجي «المدينة الآمنة»، وإسعاد أفراد المجتمع.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم أن مركز الاتصال 901 لعب دوراً استثنائياً خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية للتعامل مع جائحة كورونا «كوفيد- 19» وذلك عبر الجهود التي بذلها الموظفون في الرد على استفسارات المتعاملين على مدار 24 ساعة وتقديم كافة المعلومات الضرورية والإرشادات لهم، إلى جانب الاستجابة للبلاغات المتعددة.

ومن جانبه، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن المركز الجديد يتمتع بكافة الإمكانيات التي يحتاجها العمل الشرطي، ويتمتع بالقدرة على التحول بشكل مباشر إلى مركز قيادة وسيطرة لاستقبال المكالمات على الرقم 999 في حالات الطوارئ، وهو ما يعزز الرشاقة الوظيفية، واستشراف المستقبل في العمل الشرطي، ويضمن استمرارية الأعمال.

وحول مواصفات المركز الجديد، أكد اللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، أن المركز تم تصميمه ليشمل ثلاث منصات رئيسية، تحتوي كل منصة منها على 9 محطات بقدرة استيعابية مقدارها 30 موظفاً

وسيتم ربط مركز الاتصال بخدمة المساعد الافتراضي (آمنة) المتوفرة حالياً على تطبيق شرطة دبي الذكي، والتي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لتقديم جميع خدمات شرطة دبي للجمهور ومنها خدمة بحث الحالة الجنائية، والاستعلام ودفع المخالفات المرورية وشهادة بحث الحالة المرورية، بالإضافة إلى خدمة تصريح عمل ليلي وتقديم الملاحظات والشكاوى والعديد من الخدمات الذكية المتوفرة على تطبيق شرطة دبي.