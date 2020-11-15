الهوية والجنسية تشارك في «مبروك ما ياك»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

تشارك الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، خدمة «مبروك ما ياك» التي تمثل نموذجاً متميزاً للتعاون بين مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية، حيث يسهم في دعم فرق المسرعات الحكومية، للوصول إلى هدفها في تسريع تحقيق الأجندة الوطنية، لرؤية الإمارات 2021، حيث تقدم الهيئة هذه الخدمة عبر قناة موحدة بهدف تقليص زمن رحلة المواطن بين الجهات، وتقديمها كباقة تشمل شهادة الميلاد وبطاقة الهوية وجواز السفر والتأمين الصحي. وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، من خلال منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر وانستغرام»، أن خطوات الحصول على خدمة «مبروك ما ياك»، تبدأ بطلب الخدمة عند الولادة، ويقدم موظف قسم المواليد في المستشفى بإدخال بيانات الأسرة اعتمادا على الوثائق التي تم إدخالها عند فتح ملف الأم في المستشفى، ثم يستقبل مقدم الخدمة رسالة نصية تحتوي على رابط الخدمة، https:/‏‏/‏‏service.government.ae/‏‏nbb، وبعد ذلك يتطلب توثيق حساب الهوية الرقمية لمقدم الخدمة، ومن ثم يقوم مقدم الخدمة بالدخول إلى بوابة خدمة «مبروك ما ياك»، ويقوم بإدخال اسم المولود وإرفاق صورة طبقاً للإجراءات المعتمدة، ثم يقوم مقدمة الخدمة بالدفع إلكترونياً قيمة الحصول على الخدمة والبالغة 250 درهماً. وبعد ذلك يستقبل مقدم الخدمة إشعاراً بجهوزية الباقة ومكان الاستلام، كما سيقوم الموظف بتسليم الباقة، والتي تتضمن (شهادة الميلاد وجواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية والبطاقة الصحية).