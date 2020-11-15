شرطة أبوظبي تحث على الالتزام بالقوانين في ذكرى اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق





حثت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، السائقين على ضرورة الالتزام بقوانين وقواعد المرور، تعزيزاً لسلامتهم على الطرق، وللحد من الحوادث المرورية.

وأكدت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، بمناسبة "اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق" الذي يصادف 15 نوفمبر من كل عام، اهتمامها المستمر بتطوير منظومة السلامة المرورية، بالتنسيق مع الشركاء، للوصول إلى أفضل معدلات الاستجابة، وتوفير الدعم اللوجستي للمصابين، وتقديم خدمات متكاملة للتدخل والإسعاف والإنقاذ، ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ودعت السائقين ومستخدمي الطرق إلى ضرورة التعاون في تطبيق قانون وأنظمة المرور واللوائح المنظمة للحد من وقوع الحوادث المرورية وآثارها.

ولفتت إلى الحرص على تطبيق الإجراءات الضرورية التي تعزز السلامة على الطرقات مثل احترام السرعة المقررة، وتجنب استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، موضحة أن تطبيق قواعد السلامة يعد تكريماً لذكرى ضحايا حوادث المرور، وتعزيز السلامة للسائقين ومستخدمي الطريق.

وذكرت أن الهدف من الاحتفال بهذه المناسبة هو نشر الوعي المروري بأهمية التعاون لتعزيز الإجراءات القائمة للحد من وقوع حوادث الطرق، ما يقلل المآسي والآلام التي تنتج عنها والتوعية بمعايير السلامة المرورية، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود للحد من الحوادث وتفاديها.



