محمد بن زايد يعزي هاتفياً ملك البحرين بوفاة الأمير خليفة بن سلمان

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً بأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.

وأعرب سموه خلال الاتصال الهاتفي عن صادق تعازيه وخالص مواساته لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم جلالته وآل خليفة الكرام الصبر والسلوان.

وأعرب العاهل البحريني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على صادق مشاعره.