محمد بن راشد: الإمارات أقوى بمواطنيها المخلصـين ومقيميـها المتفانين

دبي (وام)

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن فتح باب الترشيح للتكريم ضمن الدورة الجديدة لمبادرة أوائل الإمارات، والتي تم تخصيصها هذا العام لتكريم التجارب الاستثنائية من شخصيات ومبادرات في خط الدفاع الأول للتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيدـ 19»، ومن مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وقال سموه: «وجهنا بتخصيص حفل أوائل الإمارات لهذا العام للاحتفاء بخط الدفاع الأول وجميع المبادرات والشخصيات والفرق الداعمة التي جعلت من دولتنا نموذجاً متميزاً في التعامل مع جائحة كوفيدـ 19».

وأضاف سموه: «سنحتفي بالأطباء ورجال الأمن والمعلمين والقطاع الإنساني وبكل الذين وضعوا أنفسهم في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ للمحافظة على صحة وسلامة مجتمعنا».

وأكد سموه «الإمارات ستظل أقوى وأفضل بمواطنيها المخلصين ومقيميها المتفانين ونعتز بجميع الأبطال وبمجتمعنا وشعبنا الذي لمسنا منه التلاحم والتوحد لتجاوز هذه المرحلة، ونفتح المجال لكافة الاقتراحات على وسم #أوائل_الإمارات لتكريمهم».

ويأتي توجيه سموه كبادرة تقدير للجهود العظيمة التي بذلها خط الدفاع الأول خلال الفترة الماضية، والدور المحوري الذي لعبوه في التصدي للجائحة، مما جعل من النموذج الإماراتي في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد مثالاً مشرفاً عالمياً، حيث شكلت فرق العمل والمبادرات في مختلف القطاعات نماذج رائدة في العطاء الإنساني والمجتمعي خلال تصدي الدولة لتداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيدـ 19»، وأثبت خط الدفاع الأول أنهم ثروة وطنية في الدولة تستحق كل التقدير والاحترام.

يُذكر أن مبادرة أوائل الإمارات تهدف إلى تعزيز النماذج الإماراتية المتميزة في المجالات المختلفة، وتسليط الضوء على إنجازاتها، وإبراز أوائل المنجزين الإماراتيين والمقيمين ممن عملوا بإخلاص منذ تأسيس دولة الإمارات وحتى اليوم لترسيخ روح الاتحاد، إضافة إلى فئة الشباب المتميزين في مختلف المجالات، الذين ساهموا في رفع علم الدولة في المحافل كافة. وانطلقت المبادرة في عام 2014، حيث كرمت خلال دوراتها السابقة حتى عام 2019 أكثر من 200 شخصية ومبادرة من إمارات الدولة كافة، واحتفت بقصص نجاحهم وتميزهم، كما خُلدت أسماؤهم في ذاكرة الإمارات عبر أرشفة حكومية وكتاب سنوي خاص بهم.

يمكن لأفراد المجتمع كافة ترشيح أنفسهم أو من يرونه مناسباً من الشخصيات والمبادرات المتميزة للتصدي لفيروس كورونا المستجد في الدولة، من خلال الوسم المخصص للمبادرة «#أوائل_الإمارات»، فيما ستقوم اللجنة القائمة على مبادرة «أوائل الإمارات» برصد الأسماء ومتابعة الترشيحات عبر الوسم، والإعلان عن أسماء الشخصيات والمبادرات في حفل استثنائي.

العويس: ترسيخ قيم العطاء

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص حفل أوائل الإمارات لهذا العام لتكريم التجارب الاستثنائية من شخصيات ومبادرات في خط الدفاع الأول للتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ومن مختلف الجهات الحكومية والخاصة، تجسد اهتمام قيادتنا الرشيدة بمن تقدموا الصفوف بكل إرادة ومسؤولية عالية لمواجهة وباء «كوفيد-19»، ومنطلقاً لتحفيز الطاقات وتسخير الإمكانيات لرد الجميل للجهود العظيمة التي بذلها خط الدفاع الأول خلال الفترة الماضية، والدور المحوري الذي لعبوه في التصدي للجائحة.

وأشار معالي عبد الرحمن بن محمد العويس إلى أن تخصيص حفل أوائل الإمارات لهذا العام للاحتفاء بخط الدفاع الأول وجميع المبادرات والشخصيات والفرق الداعمة التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً متميزاً في التعامل مع جائحة «كوفيدـ 19»، يؤكد بوضوح حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على ترسيخ قيم العطاء والإنجاز والتفاني في العمل، كي تكون في صدارة القيم الإيجابيَّة التي تميِّز دولة الإمارات، وتقف وراء ما تشهده من تطور ونهضة شاملة، ويبعث في الوقت نفسه رسالة إيجابية للأبطال في خطوط الدفاع الأولى، تشجعهم على بذل المزيد من التضحيات في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن فرق العمل والمبادرات في مختلف القطاعات شكلت نماذج رائدة في العطاء الإنساني والمجتمعي خلال تصدي الدولة لتداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وأثبت خط الدفاع الأول أنهم ثروة وطنية في الدولة تستحق كل التقدير والاحترام.