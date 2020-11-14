العويس: تخصيص حفل أوائل الإمارات لتكريم خط الدفاع الأول يجسد اهتمام قيادتنا بمن تقدموا الصفوف لمواجهة كورونا

قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتخصيص حفل أوائل الإمارات لهذا العام لتكريم التجارب الاستثنائية من شخصيات ومبادرات في خط الدفاع الأول للتصدي لفيروس كورونا المستجد /كوفيد19/ ومن مختلف الجهات الحكومية والخاصة يجسد اهتمام قيادتنا الرشيدة بمن تقدموا الصفوف بكل إرادة ومسؤولية عالية لمواجهة الوباء ويعد منطلقا لتحفيز الطاقات وتسخير الإمكانيات لرد الجميل للجهود العظيمة التي بذلها خط الدفاع الأول خلال الفترة الماضية، والدور المحوري الذي لعبوه في التصدي للجائحة.

ونوه معاليه، في تصريح له بهذه المناسبة، إلى أن تخصيص حفل أوائل الإمارات لهذا العام للاحتفاء بخط الدفاع الأول وجميع المبادرات والشخصيات والفرق الداعمة التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً متميزاً في التعامل مع جائحة كوفيدـ 19 يؤكد بوضوح حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على ترسيخ قيم العطاء والإنجاز والتفاني في العمل كي تكون في صدارة القيم الإيجابية التي تميز دولة الإمارات وتقف وراء ما تشهده من تطور ونهضة شاملة ويبعث في الوقت نفسه رسالة إيجابية للأبطال في خطوط الدفاع الأولى تشجعهم على بذل المزيد من التضحيات في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن فرق العمل والمبادرات في مختلف القطاعات شكلت نماذج رائدة في العطاء الإنساني والمجتمعي خلال تصدي الدولة لتداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيدـ 19"، وأثبت خط الدفاع الأول أنهم ثروة وطنية في الدولة تستحق كل التقدير والاحترام.