الإمارات تشارك في منتدى باريس للسلام

أبوظبي (وام)

ترأس معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في منتدى باريس للسلام، الذي عقد «عن بُعد» عبر الاتصال المرئي خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري، بحضور فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويعد المنتدى حدثاً سنوياً يجمع مشاركين من المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص للتركيز على الحلول المبتكرة للمستقبل، ضم وفد دولة الإمارات يعقوب يوسف الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية، ومحمد هلال الشحي مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعلي عبدالله الأحمد سفير دولة الإمارات لدى فرنسا.

وناقش المشاركون الاستجابة العالمية لوباء «كوفيد-19» والجهود المبذولة لتعزيز الانتعاش المستدام.. كما تضمن المنتدى العديد من الجلسات والندوات والمشاريع حول مجموعة مختارة من المبادرات الحكومية، وتم التركيز على 3 مواضيع رئيسية.

وتطرقت حلقات النقاش إلى أطر الحوكمة، والتعددية، والمدن المستدامة، والاستثمارات الإنسانية، وبرامج السلام والتنمية.