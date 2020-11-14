الأرصاد تحذر من ارتياد تجمعات المياه والأودية

إبراهيم سليم، مريم بوخطامين (أبوظبي، رأس الخيمة)

دعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور وقائدي المركبات إلى القيادة بحذر خلال سقوط الأمطار، وتجنب ارتياد أماكن جريان الأودية وتجمعات الأمطار، حيث شهدت مناطق متفرقة من الدولة سقوط أمطار متفاوتة الشدة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، وأدت إلى جريان أودية، وانخفاض في درجات الحرارة، ومن المتوقع استمرار سقوط أمطار اليوم، حيث تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى لأن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة خاصة السواحل والجزر والمناطق الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على المناطق الشرقية والشمالية وعلى البحر، مع سقوط أمطار، ورطباً ليل وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/‏‏‏‏‏س، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

فيما يتوقع أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف خاصة غرباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/‏‏‏‏‏س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

شهدت مناطق مختلفة من إمارة رأس الخيمة سقوط أمطار بين الغزيرة والمتوسطة، وبالتحديد في المناطق الجبلية الشمالية، فجر وصباح أمس، حيث شهدت تلك المناطق جريان الأودية ونزول الشلالات، في كل من منطقة غليلة وشعم بالإمارة.

وسجل المركز الوطني للأرصاد الجوية أقل درجة حرارة على الدولة صباح أمس على جبل جيس، والتي بلغت 12.1 درجة مئوية في جبل جيس، كما شهدت منطقة جيس سقوط أمطار تراوحت ما بين المتوسطة والغزيرة.

وأوضح المركز الوطني وجود مرتفع جوي سطحي على معظم مناطق شبه الجزيرة العربية، مع امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ليكون الطقس مستقراً خلال الأيام القادمة.

وتوقع أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً على مناطق متفرقة، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباح الغد الباكر على بعض المناطق في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان. والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية من 15 إلى 30 تصل إلى 38 كم/‏‏‏‏‏س على البحر.

وأن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباح الغد الباكر على بعض المناطق، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.