الطاير: البنية التحتية محرك رئيس للنمو

دبي (الاتحاد)

أكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن الاستثمار في البنية التحتية هو المحرك الرئيس لنمو اقتصاد أي مدينة في العالم، وأن الدراسات العالمية تؤكد جدوى الإنفاق على مشاريع الطرق وأنظمة النقل، حيث أظهرت دراسة بريطانية أُجريت على أكثر من 300 مشروع، أن العائد الاقتصادي لكل درهم يتم إنفاقه على تلك المشاريع يتراوح بين 1.84 و4.3 درهم.

وقال الطاير: قامت هيئة الطرق والمواصلات بدراسات جدوى لمشروع مترو دبي ولمجموعة من مشاريع الطرق، وأوضحت دراسة الجدوى لمترو دبي التي أُجريت بالتعاون مع إحدى الجامعات البريطانية أن نسبة المنافع إلى التكاليف لمترو دبي وصلت إلى 1 «المنافع غطت التكاليف» في 2016، ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 4.3 في عام 2030.